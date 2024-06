Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi 26 İyun Azərbaycan Silahlı Qüvvələr Günü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

“Azərbaycan türk qardaşlarımızın hüzur və təhlükəsizliyi üçün qəhrəmanca və fədakarca xidmət aparan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin quruluşunun 106-cı ili mübarək olsun. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ilə tək yumruq, tək ürək olmağa davam edəcəyik”.



