NATO-nun yeni baş katibi Niderlandın baş naziri Mark Rutte olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, müttəfiqlər onu NATO-ya növbəti rəhbər seçiblər.

Qeyd edək ki, NATO-nun bundan öncəki rəhbəri Yens Stoltenberqi idi.

