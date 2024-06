İranda sel nəticəsində 2 nəfər itkin düşüb, 18 nəfər xəsarət alıb.



Metbuat.az bildirir ki, bu barədə İRNA məlumat yayıb. Məlumata görə, Mazandaran əyalətində çayın daşması selə səbəb olub.

İtkin düşənlərdən birinin qadın, digərinin 15 yaşlı yeniyetmə olduğu bildirilib.

