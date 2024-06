Ənənəvi tibbdə istifadə edilən damotu və ya şirquyruğu adlanan bitki bir çox xəstəliklərə müsbət təsir edir.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər bitkinin bu xəstəliklər zamanı faydalı olduğunu bildirirlər:

- Yüksək təzyiqdən əziyyət çəkənlər üçün faydalıdır

- Ürək xəstəlikləri riskini azaldır

- Menopoz əlamətlərini aradan qaldırır

- Qan dövranını yaxşılaşdırır

- Qan təzyiqini aşağı salır

- İmmunitet sistemini gücləndirir

- Həzm prosesinə kömək edir

