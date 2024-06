Türkiyənin sabiq xarici işlər naziri Yaşar Yakış vəfat edib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, 86 yaşlı keçmiş nazir müalicə aldığı xəstəxanada ölüb.

Qeyd edək ki, Yaşar Yakın 2002-2003-cü illərdə XİN naziri olub.

