Azərbaycan cari ilin 5 ayı ərzində aviaşirkətlərin Ermənistanın hava məkanından həyata keçirdiyi uçuşlara görə bu ölkəyə 49 min 459 avro ödəyib.

Metbuat.az Publika.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə Ermənistan Mülki Aviasiya Komitəsinin məlumatında deyilir.

Məlumata görə, ödəniş müəyyən olunmuş qaydada "Avrokontrol” təşkilatının mərkəzi ofisi vasitəsilə həyata keçirilib.

2023-cü ildə isə aviauçuşlara görə Azərbaycan Ermənistana 80 min avro ödəmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.