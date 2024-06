Azərbaycanın tanınmış şanson musiqiçilərindən olan Şaiq Yaqubov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az publika.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi uzun sürən xəstəlikdən sonra 55 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Şaiq Yaqubov Bakı və Abşeronda tanınmış musiqiçilərdən olub.

