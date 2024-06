Peru sahillərində 7,0 maqnitudada zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi məlumat yayıb. Məlumata görə, zəlzələnin episentri təxminən 246 min nəfər əhalisi olan İka şəhərindən 250 km cənub-şərqdə yerləşib. Zəlzələnin ocağı 56 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Ölkədə sunami təhlükəsi elan edilib.

