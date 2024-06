Azərbaycanda məzun günündə tələbələrdən biri evlilik təklifi edib.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində keçirilən məzun günündə olub.

Belə ki, universitetin II kurs magistr tələbəsi Bəxtiyar Quliyev bu il bakalavr məzunu olan Nuranə xanıma evlilik təklifi edib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

