ATV-nin ən qalmaqallı verilişlərindən olan “Rəngarəng səhər” fəaliyyətini dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə verilişin aparıcısı Zaur Nəbioğlu məlumat verib. O bildirib ki, veriliş növbəti mövsümündə yayımlanmayacaq:

"Gələn mövsümdən bu veriliş olmayacaq. Necə olacaq, nə cür olacaq, gələn mövsüm biləcəyik”.



