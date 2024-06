Hazırda həbsxanada olan meyxanaçı Rəşad Dağlının yeni mahnısı təqdim olunub.

Metbuat.az teleqraf.com-a istinadla xəbər verir ki, mahnı meyxanaçının yutub hesabında yayımlanıb.

Bildirilib ki, "Yaxşıların qardaşı" adlı mahnı Rəşad Dağlının həbs olunmasından əvvəl yazılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.