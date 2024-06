Ağır qəzada xəsarət alanlarla bağlı TƏBİB-dən açıqlama

Xəbər verdiyimiz kimi, Biləsuvar rayonunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə nəticəsində xəsarət alan 10-dan çox sərnişin rayon xəstəxanasına çatdırılıb.

TƏBİB-dən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, bu gün saat 15:10 radələrində Biləsuvar rayon Mübariz İbrahimov küçəsində baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi səbəbilə xəsarət alan 12 nəfər (10 nəfəri qadın, 2 nəfəri kişi cinsli olmaqla) Biləsuvar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına təcili tibbi yardım vasitəsilə hospitalizasiya olunub:

"Onlara bədənin müxtəlif nahiyələrinin çoxsaylı travması diaqnozu təyin edilib. Xəsarət alanların hər birinə zəruri tibbi yardım göstərilib və ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar".

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

