Müğənni Safura Əlizadə özünə yeni biznes qurub.

Metbuat.az bildirir ki, o, bu barədə özünün "Instagram" hesabında paylaşım edib. Yeni yaratdığı çanta markasını tanıdan Safura Əlizadə "Yeni brendimiz" deyə qeyd edib.

Qeyd edək ki, sənətçi mərhum nazir Natiq Əliyevin oğlu Fərhad Əliyevlə evlidir.



