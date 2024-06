"​Whatsapp" bu telefonlarda işləməyəcək

"Whatsapp" dünyanın ən məşhur mesajlaşma proqramlarından biridir. Tərtibatçılar onu daim təkmilləşdirir və messencerin imkanlarını genişləndirən yeni funksiyalar təqdim edirlər. Tətbiq Android, iOS ilə işləyən müxtəlif smartfonlarla və hətta alternativ əməliyyat sistemləri ilə işləyən bəzi xüsusiyyətli telefonlarla geniş uyğunluq təklif edir. Bununla belə, bəzi qadcetlər üçün pis vaxtlar gəlib: WhatsApp artıq onlar üzərində işləməyəcək.



Metbuat.az Lent.az-a istinadən bildirir ki, “WhatsApp” “Google” və “Apple” əməliyyat sistemlərinin köhnə versiyaları ilə işləyən ümumilikdə 45 mobil telefonda yeniləmələrin qəbulunu dayandıracaq. Siyahıya “Samsung”, “Motorola”, “Huawei”, “Sony”, LG və “Apple” modelləri daxildir. “Messenger”dən təhlükəsiz istifadə etməyə davam etmək üçün mobil cihazınızı dəyişdirməyiniz lazım olub-olmadığını öyrənmək üçün aşağıdakı siyahını yoxlamağı tövsiyə edirik.

Maraqlıdır ki, siyahıda olan bəzi qurğular köhnədir, lakin layiqli avadanlıq və ya yeniləmə imkanının olmaması səbəbindən bəzi istifadəçilər hələ də onlar vasitəsilə mesajlaşma proqramından istifadə edirlər. Hazırda WhatsApp yalnız Android 5.0 (və ya daha yeni) və ya iOS 12 (və ya daha yeni) ilə işləyən iPhone varsa, tətbiqdən istifadə etməyi tövsiyə edir.

WhatsApp 2024-cü ildə bu cihazlara dəstəyi dayandıracaq.

