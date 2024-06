İngiltərənin “Çelsi” komandası heyətini daha bir futbolçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, London təmsilçisi “Aston Villa”dan Omari Kellimanı transfer edib.

Yarımmüdafiəçi mövqeyində çıxış edən 18 yaşlı oyunçu ilə 6 illik müqavilə imzalanıb.

“Çelsi” daha əvvəl “Fulhem”dən Tosin Adarabioyonu heyətinə qatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.