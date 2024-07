Goranboyda 40 yaşlı Yardımlı sakini dünyasını dəyişib.

Metbuat.az unikal-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Safıkürd kəndində keçirilən toy mərasimində baş verib.

1984-cü il təvəllüdlü Yardımlı sakini Şərbətov Pərviz Əliqulu oğlunun toy məclisində vəziyyəti qəfil pisləşib və o ölüb.

Əldə edilən məlumata görə, ürəktutmasından ölən şəxs hərbçidir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

