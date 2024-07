Xəbər verdiyimiz kimi, Goranboyda 40 yaşlı hərbçi iştirak etdiyi toyda vəfat edib.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən bildirir ki, 1984-cü il təvəllüdlü Yardımlı sakini Şərbətov Pərviz Əliqulu oğlu kapitandır.

O, "Füzulinin azad olunmasına görə" medalı ilə təltif edilib.

