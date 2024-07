Sumqayıt şəhərində bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə şəhərin 10-cu mikrorayon ərazisində, "Kristal Abşeron" yaşayış kompleksindəki mənzillərdən birində baş verib. Həmin binada yaşayan 5 yaşlı uşaq binanın yuxarı mərtəbələrindəki mənzillərdən birindən yıxılıb. Hadisə nəticəsində azyaşlı dünyasını dəyişib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

