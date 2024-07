İyul ayında bu bürclər evlənəcəklər

Astroloqların fikrincə, iyul ayında bəzi bürclərin şəxsi münasibətlərində müsbət dəyişikliklər olacaq. Hətta onlar evlilik təklifi ala bilərlər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Qoçlar bu ay eşq həyatlarında böyük sıçrayış yaşayacaqlar. Romantikanın zirvəsinə çatacaqları bu dövrdə evlilik təklifi alacaqları qaçılmazdır.

Əkizlər bürcü iyul ayında emosional və mehriban təbiəti ilə bir çox insanın qəlbini fəth edəcək. Onlar üçün sevgi dövrü başlayır. İyul ayının sonuna qədər onlar həyatlarının eşqini tapacaqları. Evlilik təklifi alacaqları istisna deyil.

Tərəzilər üçün balans və harmoniya həmişə ön plandadır. Bu ay onlar bu tarazlığı sevgi həyatlarında tapacaqlar. Ulduzlar Tərəzilər üçün böyük sevgi və evlilik təklifi fürsəti təqdim edir. İyul ayında onların doğru insanla tanış olma şansı çox yüksəkdir.

Oğlaqlar ciddi və intizamlı xasiyyətləri ilə tanınırlar. Bu yay onların sevgi həyatlarında böyük dəyişikliklər olacaq. İyul ayının sonuna kimi onlar həyatlarının eşqini tapacaq və evlilik təklifi alacaqlar. Bu dövrdə sevgi həyatlarında gözlənilməz sürprizlərlə qarşılaşa bilərlər.

