AzTV-nin aparıcısı Nübar Əbil meyxanaçı nişanlısı Pərviz Ariflə ailə qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, cütlüyün nikah mərasimi ötən gün baş tutub.

Məclisdə yaxınları, dostları yer alıb.

