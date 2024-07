SAMUNG AI TV ilə yeni era başlayır! Daha canlı, daha həyəcanlı!

Samsung yenilənmiş Neo QLED 8K televizorunu təqdim etdi.

Samsung-un premium TV seriyasına daxil olan bu son əlavə ən müasir xüsusiyyətlər və qabaqcıl texnologiyalarla görünməmiş baxış təcrübəsi vəd edir. Yeni AI texnologiyası ilə Neo QLED 8K ən xırda detalları belə canlandıraraq sizə dərin izləmə təcrübəsi bəxş edəcək.

AI Upscaling Pro – məzmunu 8K keyfiyyətinə qədər artırmaq üçün inqilabi texnologiya itirilmiş detalları bərpa etmək, bulanıqlığı azaltmaq və teksturaları artırmaq üçün hər bir kadrı diqqətlə təhlil edərək, hər bir səhnənin nəfəs kəsən aydınlıq və dəqiqliklə nümayiş etdirilməsini təmin edir.

AI Motion Enhancer Pro – Qüsursuz baxış təcrübəsini təmin etmək məqsədilə bu xüsusiyyət sürətli hərəkət edən obyektləri təyin edir, qabaqcıl AI alqoritmlərindən istifadə edərək hərəkət bulanıqlığını və titrəməni azaldır.

Real Depth Enhancer Pro - Daha immersiv və üçölçülü baxış təcrübəsi yaradaraq təsvirin dərinliyini yeni zirvələrə qaldırır. Real vaxtda kontrast və parlaqlığı ağıllı şəkildə tənzimləməklə bu funksiya obyektlərin mürəkkəb detallarını vurğulayır və səhnələri canlandırır.

Active Voice Amplifier Pro - Bu innovativ texnologiya ətrafınızdakı fon səs-küyünü avtomatik aşkarlayır və real vaxt rejimində dialoq və nitqin aydınlığını artırır. Bu xüsusiyyət hər söhbətin, pıçıltının və səsin kristal təmizliyi ilə eşidilməsini təmin edir.

Samsung Neo QLED 8K 2024 televizor modeli parlaq dizaynı, qabaqcıl texnologiyaları və misilsiz performansı ilə izləmə tərzimizdə inqilab edəcək.

Əlavə məlumat üçün Samsung-un rəsmi saytına keçid edə bilərsiniz.

