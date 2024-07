Son günlər yağan intensiv yağışlardan sonra İsmayıllının Qoydan kəndində torpaq sürüşməsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticədə kəndin yolları, evlər və digər obyektlər palçıq altında qalıb.

Kənddə yaşamaq təhlükəli olduğu üçün sakinlərin köçünə başlanılıb.

Ətraflı İTV-nin hazırladığı süjetdə:

