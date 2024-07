Azərbaycan Polisi 106 yaşında

Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Azərbaycan polisinin yaradılmasının 106 illiyi münasibətilə videoçarx təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoçarxla bağlı paylaşımda bu sözlər yer alıb:

"Var gücümüzlə xalqımızın təhlükəsizliyinin keşiyində, cinayətkarların qarşısındayıq!"

Qeyd edək ki, iyulun 2-si Azərbaycanda Polis Günüdür.

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 24 may 1998-ci ildə imzaladığı 710 nömrəli Fərmanına əsasən, 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində ilk polis orqanlarının təsis edildiyi gün - 2 iyul Azərbaycan Polisi Günü elan edilib.

Videoçarxı təqdim edirik:

