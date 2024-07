Zirinc bitkisi bu dərdlərin dərmanı imiş

Zirinc qədimdən həm qida, həm də müalicəvi məqsədlə geniş istifadə olunur.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən zirincin faydalarını təqdim edir:



- Yaddaşı gücləndirir

- Bağırsaq sağlamlığını dəstəkləyir

- Antidepressantdır

- Qan şəkəri balansını yaxşılaşdırır

- Xroniki iltihabın qarşısını alır

- Arıqlamağa kömək edir

- Xərçəng əleyhinə xüsusiyyətlərə malikdir

- Xolesterol dəyərlərini düzəldir

- Qan təzyiqini aşağı salır

- Ürək xəstəliklərinin qarşısını alır

- Mitoxondrial funksiyanı yaxşılaşdırır.

