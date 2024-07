Prezident İlham Əliyev "2023-cü il dövlət büdcəsinin icrası haqqında" qanunu təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən il büdcə gəlirləri 35 milyard 574,8 milyon manat (əvvəlki illə müqayisədə artım 16 %), gəlirlər üzrə plan 105 %, büdcə xərcləri isə 36 milyard 458,5 milyon manat (artım 13,7 %), xərclər üzrə plan 99,5 % icra olunub.

Büdcə kəsiri 883,7 milyon manat və yaxud ÜDM-in 0,7 %-ni təşkil edib.

