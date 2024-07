Müdafiə naziri, general-polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Günü münasibətilə bir qrup şəxsi təltif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təltif edilənlər sırasında Respublika Hərbi prokurorunun böyük köməkçisi, Hərbi Prokurorluğun Mətbuat xidmətinin rəhbəri Firad Əliyev də var. F. Əliyevə "Hərbi Əməkdaşlıq sahəsində xidmətlərə görə" medalı verilib.

