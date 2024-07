Bakıda məşhur hotellərdə fantastik qiymətə mənzillər satılır - VİDEO

Azərbaycanda son illər hotellərdən mənzil alanların sayı artıb.

Xezerxeber.az-ın məlumatına görə, bəzi hotellər sonuncu mərtəbələrdəki otaqları mənzil kimi satışa çıxarırlar. Hoteldən otaq alan şəxs ömürlük mənzil sahibi olur.

Hotellərdə 1,8 milyon manata ikiotaqlı, 2,5 milyon manata isə üçotaqlı mənzillər satılır.

Əmlak məsələləri üzrə ekspert Elnur Fərzəliyev bildirib ki, bu tendensiya nəinki Bakıda, hətta bölgələrdə də geniş yayılıb.

Onun sözlərinə görə, investorlar hotellərdəki mənzilləri əmlak sahibləri üçün kredit şərtləri ilə satışa çıxarırlar.

Ekspertlər bildiriblər ki, Azərbaycanda daşınmaz əmlak hər il ortalama 10 faiz dəyər qazanır.

Ətraflı süjetdə:

