Almaniyada təşkil olunan futbol üzrə Avropa çempionatında Avstriya və Türkiyə yığmaları arasında 1/8 final oyununun (1:2) ən yaxşı futbolçusu bəlli olub.

Metbuat.az UEFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, "ay-ulduzlular"ın müdafiəçisi Merih Demiral görüşün ən yaxşı oyunçusu adına layiq görülüb.

26 yaşlı futbolçu görüş ərzində 2 qol vuraraq komandasına qələbə qazandırıb.

