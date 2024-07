19 yaşı var, magistr oldu - FOTO

19 yaşlı gənc magistr adını qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Universitetləri" səhifəsi məlumat yayıb. Bildirilib ki, ölkənin ən gənc magistrantı adını qazanan BDU məzunu, 19 yaşlı Əbülfəz Əzizoğludur.

Qeyd edək ki, ixtisaslaşma seçimində iştirak edən 15660 bakalavrdan 13494 nəfəri ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul olunub. Qəbul olunanlardan 5996 nəfər dövlət sifarişi, 7488 nəfər isə ödənişli əsaslarla təhsil alacaq. 9694 nəfər ali təhsil müəssisələrinin cari, 3790 nəfər isə əvvəlki illərin məzunudur.

