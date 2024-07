Türkiyə-Niderland matçı nə vaxt olacaq?

Türkiyə millisi ötən gün futbol üzrə Avropa çempionatının 1/8 final mərhələsində Avstriyanı 2:1 hesabı ilə məğlub edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə yığmasının 1/4 finaldakı rəqibi Niderland olacaq. "Narıncılar" ötən gün Ruminiya millisinə 3:0 hesabı ilə qalib gələrək növbəti mərhələyə keçməyi bacarıblar.

Avropa çempionatında 1/4 finalın oyunları 5-6 iyulda keçiriləcək. Niderland-Türkiyə matçı iyulun 6-da, Bakı vaxtı ilə 23:00-da start götürəcək.

Qeyd edək ki, Avropa çempionatı 14 iyulda yekunlaşacaq.

