Bakı Bus MMC 140E nömrəli yeni müntəzəm marşrut xəttini istifadəyə verib.

Metbuat.az şirkətə istinadən xəbər verir ki, avtobuslar 10 dəqiqə intervalla "Koroğlu" Nəqliyyatı Mübadilə Mərkəzi ilə paytaxtın Şüvəlan qəsəbəsi arasında hərəkət edəcəklər.

Gedişhaqqı 80 qəpikdir.

