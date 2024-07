Braziliya millisinin və İngiltərənin "Mançester Siti " klubunun qapıçısı Ederson karyerasını Səudiyyə Ərəbistanında davam etdirə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, portuqaliyalı ulduz futbolçu Kriştianu Ronaldunun da şərəfini qoruduğu "Əl-Nəsr" klubu dəri əlcək sahibinə təklif göndərib.

Qeyd edək ki, Edersonun "şəhərlilər"lə müqaviləsi 2026-cı ildə başa çatacaq. O, ötən mövsüm "Mançester Siti"nin heyətində 43 oyunda meydana çıxıb.

