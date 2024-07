Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Data Departamentinə direktor təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı AMB-nin sədri Taleh Kazımov yeni əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, sözügedən vəzifə Vüqar Məsimova həvalə olunub.

O, bundan əvvəl qurumun İnformasiya texnologiyaları departamentinin bölmə rəhbəri vəzifəsində çalışıb.

