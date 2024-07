Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan Böyük Britaniyaya səfər edəcək.

Metbuat.az bildirir ki, səfər 17-19 iyul tarixlərində baş tutacaq.

Onu köməkçiləri müşayiət edəcək.

