Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Amerika Birləşmiş Ştatlarını (ABŞ) 4 İyul – Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN "X" hesabında paylaşım edib:

"ABŞ-ni 4 İyul – Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edirik. Bütün amerikalılara xoş bir bayram arzulayırıq".

