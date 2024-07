Müdafiə Nazirliyinin iki generalı ehtiyata buraxılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a nazirlikdən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Azərbaycan Prezidentinin müvafiq Sərəncamı ilə Müdafiə Nazirliyinin Baş Hərbi İnspeksiyasının rəisi general-leytenant Zakir Ağayev və Rabitə, İnformasiya Texnologiyaları və Kibertəhlükəsizlik Baş İdarəsinin rəisi general-mayor Məmməd Eminov öz istəyi ilə ehtiyata buraxılıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.