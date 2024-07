Arşavindən Ronaldo barədə aşağılayıcı ifadələr - Qadın kimi ağlayır

Keçmiş rusiyalı futbolçu Andrey Arşavin 2024-cü il Avropa çempionatının 1/8 finalında Sloveniya millisi ilə oyunda (0:0, penaltidən 3:0) qol vura bilməyən portuqaliyalı hücumçu Kriştiano Ronaldonun gözyaşlarından danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, penaltini yerinə yetirə bilmədiyi üçün ağlayan Ronaldonu tənqid edib:

"Bu, ilk dəfə olsaydı, yəqin ki, burada Ronaldunu dəstəkləyərdim. Amma bu hadisə təkrarlandığı üçün o mənə qız kimi görünür. Mənə elə gəlir ki, o, daha çox ağladığına görə deyil, filmə çəkiləcəyini və insanların bundan danışacağını bildiyi üçün ağlayır".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.