Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev bu gün Azərbaycana gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mirziyoyev Türk Dövlətləri Təşkilatının Şuşada keçiriləcək qeyri-rəsmi sammitində iştirak edəcək.

