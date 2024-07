“Neftçi” klubu artıq işçilərini yeməklə təmin etməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Məlumata görə, qərarla bağlı artıq işçilərə bildiriş göndərilib. Bildirişdə işçilərin 8 iyul tarixindən yeməklə təmin edilməyəcəyi qeyd edilib.

Bu qərar sosial şəbəkə istifadəçiləri və azarkeşlər tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb və tənqid edilib.

