Ən uzunömürlü bürclər onlardır

Astroloqlar düşünür ki, bürclər insanların şəxsi keyfiyyətlərinə təsir etdiyi kimi, dolayı yolla onların həyatlarına, münasibətlərinə və hətta ömürlərinin müddətinə də təsir edir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, astroloqlar bu iki bürcün əksər hallarda uzunömürlü olduğunu düşünürlər:

Oğlaqlar - onlar zəruri olmasa belə bəzi şeylərdə intizamlı davranmağı sevirlər. Qida rasionlarına diqqət etmək, mümkün olduqca idmanla məşğul olmaq onlar üçün vacibdir. Eyni zamanda, əyləncəyə pul və zaman ayırmağı sevirlər. Sağlamlığına diqqət etməyi sevən Oğlaqlar bunun üçün hətta tibbi biliklərini artırmağı da sevirlər. Ona görə də, onlar ən uzunğmürlü bürclərdən biridir.

Şirlər - onlar da ən uzunömürlü bürclərdən hesab olunurlar. Problemlər qarşısında stresə düşməkdənsə, həll yolları axtarmağı sevən Şirlər əylənməyi, gülməyi və dostlarla zaman keçirməyi sevirlər. Onlar sağlamlıqlarına zərər vuracaq hər şedən uzaq dururlar - çox əyləncəli olsa belə.

