"Qarabağ" Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsində Bakıdakı cavab oyununu iyulun 30-da keçirəcək.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə UEFA-nın saytında məlumat yer alıb. Məlumata görə, oyun Bakı vaxtı ilə 20:00-da başlayacaq.

"Qarabağ" bu məthələdə “Hamrun Spartans” (Malta) – “Linkoln” (Cəbəllütariq) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.

