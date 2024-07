Qaradağ rayon prokuroru Zəfər Əhmədov vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az Unikal.az-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Baş prokuror Kamran Əliyev əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, Zəfər Əhmədov iyul ayının 2-də sərəncama götürülüb.

Qeyd edək ki, Z.Əhmədov Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədovun oğludur.

