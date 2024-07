İyulda bürcləri çətin sınaq gözləyir

Yayın bu ayı taleyüklü bir dövr olacaq. Hər bir bürc gələcək üçün vacib dərslər alacaq.

Hər bir işarənin fərdi təkamül imkanlarından yararlanmaq üçün diqqət tələb edən xüsusi sahələri var.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, proqnoza görə, Qoç müəyyən münasibəti davam etdirib-etdirməmək barədə qərar verməli olacaq və Qız bürcü karyerasında çətinliklərlə üzləşəcək.

Qoç

Sərhədləri anlamaq və müəyyən etmək vacibdir. Məqsədinizə doğru irəliləməyə mane olan müəyyən məhdudiyyətlər haqqında dürüst dialoqa başlayın. Bu sərhədləri aydın şəkildə müəyyən etmək təkcə zehni və fiziki sağlamlığınız üçün deyil, həm də sağlam münasibət saxlamaq üçün vacibdir. Unutmayın ki, “yox” demək gücü çox vaxt özünə dəyər verən dərin göstəricidir.

Buğa

Bu dövr yüksək məlumatlılıq tələb edir. Reallıqdan qaçmayın - yenə də uğur qazana bilməyəcəksiniz. Ətrafınızla ünsiyyət qurmağınız vacibdir. Enerjinizi emosional və intellektual məmnuniyyəti təmin edən əlaqələri inkişaf etdirməyə sərf edin.

Əkizlər

Keçmişin xəyalları ilə qarşılaşmalı olacaqsınız. Bu, uzunmüddətli müalicənin bir görüşdən sonra boşa çıxa biləcəyi çətin bir dövr olacaq. Bu duyğuları dərindən araşdırmaq, onların mənşəyini anlamaq və vəziyyəti konstruktiv həll etmək vacibdir. Özünü əks etdirmə prosesi keçmiş travmaları şəxsi möhkəmlik dərsinə çevirərək sizə güc verəcək.

Xərçəng

Müəyyən bir hərəkətə görə günahkarlıq hissi ilə mübarizə apara bilərsiniz. Vəziyyətin başqalarına təsir edə biləcəyini etiraf etmək və lazım olduqda üzr istəmək vacibdir. Günahkarlığa qapılmaq insanı zəiflədə bilər. Bu, sağalmağınıza və irəliləməyinizə mane ola biləcək durğun bir duyğudur.

Şir

Bu ay sevginin əsl mahiyyətini xatırladır. Münasibətlər sahiblik və ya nəzarət haqqında deyil, hörmət və qarşılıqlı anlaşma ilə bağlıdır. Ulduzlar sizə çətin anlarda belə dünyaya sevgi ilə baxmağı məsləhət görür. Bu perspektiv yalnız qarşılıqlı əlaqələrinizi yaxşılaşdırmayacaq, həm də həyatınızı çox zənginləşdirəcəkdir.

Qız bürcü

Qarşıda çətin bir dövr var. Realist qalmalısınız. Mürəkkəb maneələri dəf etmək ağıllı strateji qərarlar tələb edəcəkdir. Tələlərdən qaçmaq üçün ayıq olun və ağlınıza və intuisiyanıza etibar edin. Səyahətinizi çətinləşdirə biləcək risklərdən qaçaraq sübut edilmiş üsullara etibar edin.

Tərəzi

Bu dövr sizin üçün həlledici mərhələdir. Uzun müddətdir narahatlıq mənbəyi olan konkret məsələləri həll edə biləcəksiniz. Bu məsələlərin həlli sizi azad edəcək və perspektivli gələcəyə yol açacaq. Bununla belə, xüsusilə yeni tanışlarla ünsiyyət qurarkən diqqətli olun, çünki onların motivləri hələ tam şəffaf olmaya bilər.

Əqrəb

Aydınlığı və özünə nəzarəti bərpa etmək üçün stresli vəziyyətlərdən uzaqlaşmaq faydalıdır. Bu vaxtı introspeksiya və istirahət üçün istifadə edin. Aydınlıq geri qayıdacaq, bu da sizə məlumatlı qərarlar qəbul etməyə və sülhün qayıtması ilə qətiyyətli addımlar atmağa imkan verəcək.

Oxatan

Bu ay sizə sosial üfüqlərinizi genişləndirmək və mühüm yeni əlaqələr qurmaq üçün əla fürsət verir. Yeni tanışlıqlar təkcə şəxsi inkişaf üçün perspektivli olmayacaq, həm də karyeranızı yüksəltmək üçün potensiala malik olacaqlar.

Oğlaq

Məyusluq və təcrid dalğalarını hiss etmək təbiidir. Bununla belə, bu duyğuların həyatınıza hakim olmasına imkan verməmək çox vacibdir. Yaxınlıqda başa düşəcək və dəstək olacaq insanların olması vacibdir. Bu, yalnız neqativ kölgələri dağıtmayacaq, həm də emosional rifahınızı zənginləşdirəcək.

Dolça

Sabitliyə meyl etdiyinizi görə bilərsiniz. Təbiətcə siz əsl üsyankarsınız, amma indi sülh və anlaşma istəyirsiniz. Tezliklə anlayacaqsınız ki, kənarda axtardığınız sabitlik həmişə sizin içinizdə olub. Çətinliklərin öhdəsindən gələcək və istəklərinizə doğru inamla gedəcəksiniz.

Balıq

Daxili sülhə və əmin-amanlığa nail olmaq əsas prioritet olacaq. Kainatın şəxsi inkişaf üçün təklif etdiyi dərin imkanları qəbul edin. Sizin irəliləyişinizə mane olan lazımsız bağlılıq və emosiyaların yükündən xilas olun. Yükünüz nə qədər yüngül olsa, istedadlarınızı bir o qədər sərbəst kəşf edə bilərsiniz.

