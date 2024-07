Artıq səlahiyyət müddəti başa çatmış Milli Məclisin vitse-spikeri Adil Əliyevin Bakının rayonlarından birinə icra başçısı təyin olunacağı gözlənilir.

Metbuat.az Azpolitika.info-ya istinadla xəbər verir ki, bu barədə Prezident sərəncamının tezliklə elan olunacağı iddia edilir.

Qeyd edək ki, Adil Əliyev məşhur general, hazırda Belarusda Azərbaycanın səfiri vəzifəsində çalışan Məhərrəm Əliyevin qardaşıdır.

