"Liverpul"da çıxış edən misirli ulduz futbolçu Məhəmməd Salah dostları ilə birgə tətilə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Yunanıstanın Mikonos adasında istirahət edən futbolçunun yeni imici diqqət çəkib.Uzun buruq saçları ilə tanınan məşhur futbolçu saçlarını qırxıb. Salahın yeni imici maraqla qarşılanıb.

