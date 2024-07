Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara müraciət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciət qurumun “X” hesabında yayılıb.

“Əziz vətəndaşlar, dələduzların saxta vədlərinə və yalanlarına inanmayın. Dəqiq məlumatlar üçün rəsmi mənbələrə müraciət edin və şübhəli şəxslərlə təmasdan çəkinin. Təhlükəsizliyiniz üçün hər zaman diqqətli olun”, - müraciətdə bildirilib.

