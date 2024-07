Bakıda intihar baş verib.

Metbuat.az-ın Lent.az-a istinadən məlumatına görə, hadisə Nəsimi rayonunda qeydə alınıb.

Rayon sakini, 22 yaşlı Məmmədbağır Kərimov yaşadığı evin hamamından özünü asıb. Onun asılmış meyitini ailə üzvləri tapıblar.

İntiharın səbəbləri məlum deyil.

Faktla bağlı Nəsimi Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

