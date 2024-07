Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün yerləşdirildiyi xəstəxanada komaya düşən tanınmış meyxanaçı Elnur Valeh vəfat edib. O, 16 ildir şəkərli diabet, xroniki böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir, dializ müalicəsi alırdı.



Metbuat.az bildirir ki, meyxanaçının bir neçə gün əvvəl iştirak etdiyi məclislərdən birindən görüntüləri paylaşılıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.