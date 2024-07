Xəzər Media Mərkəzində yayım dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, səhər 06:00-dan başlayan fasilə 14:00-a qədər davam edəcək.

Şirkətin nəzdində fəaliyyət göstərən Araz FM-in də yayımı bir neçə saatlıq dayandırılıb. Belə ki, radio səhər saat 06:00-dan yayımlanmır və 15:00-a qədər davam edəcək.

Bunun profilaktik tədbirlə əlaqədar olduğu bildirilib.

