Xəbər verdiyimiz kimi, polis kapitanı Fəxrəddin Nəsirov törətdiyi cinayət əməlinə görə axtarışda olan şəxs saxlanılarkən öldürülüb.

Metbuat.az bildirir ki, onun məzarının görüntüsü sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Görüntüdə Fəxrəddin Nəsirovun azyaşlı övladı yer alıb.

Həmin fotonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.